«الرياضية» تكشف جدول أعمال الجمعية الأربعاء.. لا مناقشة لاستقالة المسحل

خرجت استقالة ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، وفق خطاب أُرسل إلى الأندية، حصلت «الرياضية» على نسخة منه.

ويبدأ الاجتماع، المقرر الأربعاء المقبل عند الساعة الواحدة ظهرًا عبر الاتصال المرئي (عن بُعد)، بإعلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد.

وعقب ذلك، يتضمن جدول الأعمال اعتماد جدول الاجتماع، ثم تعيين ثلاثة مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع، إضافة إلى تعيين المراقبين المستقلين.

وفي البند الخامس، تُصادق الجمعية على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ18، المنعقد في 18 مايو الماضي.

ويختتم الاجتماع، بحسب جدول الأعمال، بالتصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.

وبحسب خبر نشرته «الرياضية» الأربعاء نقلًا عن مصادرها الخاصة فإن التعديلات تضمنت حذف وإضافة وتعديل تسع فقرات في مواد اللائحة، أهمها تعديل طرأ على تعريف القائمة الانتخابية بأن تصبح القائمة مكونة من 12 مرشحًا لمجلس الإدارة بدلًا من 11.

ومن بين التعديلات أيضًا، إضافة فقرة في المادة 33 الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، والتي تنص على: «في حال قرر مجلس الإدارة عدم استكمال مدة ولايته، فيتم البدء بالعملية الانتخابية، ويتم تسليم جميع أعمال المجلس الحالي للمجلس الجديد بموجب الجدول الزمني للانتخابات المعتمد من قبل لجنة الانتخابات».

وأرجع اتحاد القدم هذه الإضافة حسب المصادر عينها إلى «سد فراغ تشريعي يتعلق بالمرحلة الانتقالية في الانتخابات».

وتأتي الجمعية العمومية «غير العادية» للاتحاد في أعقاب استقالة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي من منصبه، حسبما أعلنه الإثنين الماضي عبر حسابه الشخصي في منصة «إكس»، موضحًا أنه سيدعو، وفقًا للإجراءات واللوائح النظامية، إلى البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد.