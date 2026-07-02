النصر.. رحلة الـ3 محطات تنطلق الأحد

يدشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، الأحد المقبل، تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

ويبدأ الفريق المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في الرياض حتى 11 يوليو الجاري، قبل أن يغادر إلى أبها في معسكر يمتد 10 أيام، ثم يتوجه إلى لشبونة 25 من الشهر ذاته، على أن يعود إلى العاصمة 5 أغسطس المقبل، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكانت «الرياضية» كشفت، عصر الأربعاء، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن إدارة النادي قررت تأجيل انطلاق التدريبات من الجمعة إلى الأحد، بسبب استمرار أعمال الصيانة في ملعب «دار النصر».

ويخضع اللاعبون خلال المرحلة الأولى لفحوص طبية، إلى جانب تدريبات لياقية، قبل الانتقال إلى معسكر أبها، فيما يشهد معسكر البرتغال انضمام اللاعبين الدوليين، المحليين والأجانب، بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخباتهم في كأس العالم.

ويخوض النصر خلال معسكره الخارجي أربع أو خمس مباريات تجريبية أمام أندية أجنبية، قبل أن يمنح اللاعبين إجازة قصيرة، ثم يعود إلى الرياض لاستكمال تحضيراته، استعدادًا للدفاع عن لقب دوري روشن السعودي.

واختتم النصر الموسم بتتويجه بطلًا للدوري، لكنَّه خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2، ونهائي كأس السوبر السعودي، وخرج من دور الـ 16 لكأس الملك.