إلى اللقاء..

بين غلافٍ بلاستيكي تلمسه بيدك، وبين رائحة غريبة ومحببة تخرج مع فتح علبة أي لعبة جديدة، تشكلت ذاكرة جيل كامل؛ طقوس دافئة تبدأ من مشوار المحل والوقوف أمام الرفوف، وتنتهي بوضع الشريط في الجهاز وسماع نغمة التشغيل. هذا الارتباط الشاعري يقف اليوم على مشارف النهاية بعد قرار إيقاف الأقراص بحلول يناير 2028. لستُ ضد الرقمنة بالتأكيد، بل أراها المستقبل الطبيعي والأسرع، لكن هذا لا يمنع غصة الوداع لشيء ملموس كان يمنحنا شعور الملكية والحماس قبل أن تبدأ اللعبة.

.. عندما تتحول الهواية إلى سحاب رقمي

في السابق، كان الشريط على الرف بمثابة منجز شخصي، قطعة فنية تستعرضها في غرفتك وتتبادلها مع أصدقائك في المجالس. هذا التحول الكامل إلى "الديجيتال" يختصر مساحات ضخمة ويسهل الوصول للألعاب بضغطة زر، وهو أمر ممتاز وعملي، لكنه في المقابل يجرّد الهواية من بعد عاطفي شاعري. غياب القرص يعني غياب تلك التلقائية في الهدايا، وتبادل الألعاب بين الأصدقاء، وتحول كل ذلك الشغف إلى مجرد ملف مخفي داخل وحدة التخزين؛ نعم، الرقمنة انتصرت لسهولتها، لكنها تركت الرفوف باردة بلا روح.

عزلة الرفوف.. واجهات المحلات التي فقدت بريقها

ومع هذا التحول، يقف مصير "محلات الألعاب" التقليدية على المحك؛ تلك الأماكن التي لم تكن مجرد نقاط بيع، بل كانت ملتقى ومجلساً شبابياً غير رسمي يجمع عشاق الألعاب لتبادل الآراء والنقاشات. غياب الشريط الفيزيائي يجبر هذه المحلات على إعادة ابتكار نفسها بالكامل، أو التحول إلى مجرد زوايا لبيع بطاقات الشحن والإكسسوارات. هذا الغياب للواجهات المضيئة المليئة بالأغلفة يفرغ الشوارع من جزء من حيويتها، ويحرمنا من ذلك التفاعل الإنساني العفوي مع البائع الذي يعرف ذوقك، ليتحول الشراء من تجربة اجتماعية دافئة إلى عملية برمجية جافة وصامتة خلف الشاشات.

.. التكيف مع جفاف الشاشات

هذا التغيير يعيد تعريف مفهوم "مجتمع اللاعبين"؛ فالجيل الجديد يرى في التحميل الفوري والنسخ الرقمية كفاءة وسرعة تواكب ريتم حياته، وهو محق تماماً. لم يعد أحد يملك رفاهية انتظار الشحنات أو البحث في المحلات. ورغم هذا التطور الذي ندعمه، يبقى الحنين لتلك التفاصيل الصغيرة التي صنعت بداياتنا. التقنية تكسب دائماً لأنها الأسهل والأسرع، والمنصات الرقمية هي مستقبل صناعة الألعاب بلا شك، لكن ستبقى للأشرطة القديمة هيبة ومكانة خاصة في قلوب من عاشوا متعة اقتنائها.

بصمة الذكرى.. الشغف يبقى وإن تغيرت الوسيلة

في نهاية المطاف، يثبت لنا هذا القرار أن الأشكال تتغير لكن الشغف ثابت لا يموت؛ فاللعبة التي كانت تسكن غلافاً بلاستيكياً، تسكن اليوم في السحاب الرقمي، والذكريات التي صنعناها مع الأصدقاء لن تختفي باختفاء المدخل في الأجهزة الجديدة. نحن نقف مع المستقبل الرقمي بكل تفاصيله وسرعته، لكننا نودع الماضي بكثير من التقدير لتلك القطع الصغيرة التي ألهمتنا يوماً. الحياة قصيرة، ولا وقت للوقوف ضد عقارب الساعة؛ والمستقبل ينتمي لمن يملك الذكاء لمواكبة هذا التحول الرقمي السريع، والقدرة على صناعة المتعة والقبض على جوهر الشغف، سواء كان مخزناً على رف في الغرفة، أو محلقاً في فضاء السحاب.