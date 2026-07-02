تعادل مع الهلال.. الشباب يقترب من ليتش

اتفق نادي الشباب مع الألماني توماس ليتش لتوليّ تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي المقبل وفق ما نشر حساب «الرياضية - عاجل» نقلًا عن مصادره الخاصة.

وبينت التغريدة ذاتها أن الشبابيين ينتظرون موافقة لجنة الرقابة المالية في رابطة دوري المحترفين السعودي حتى يتم التوقيع معه بشكل رسمي.

بدأ ليتش ابن الـ57 عامًا مسيرته التدريبية في أندية الدرجات الدنيا بألمانيا، قبل أن ينتقل إلى منظومة ريد بول سالزبورج، ثم قاد ليفيرينج، وأرتسجبيرجه آوه، وأوستريا فيينا، وفيتيسه الهولندي، وبوخوم الألماني، حتى عاد إلى ريد بول سالزبورج في آخر محطاته.

ومن أبرز مواجهاته، تعادله السلبي مع الهلال عندما كان مدربًا لريد بول سالزبورج، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، قبل أن يودع الفريق النمساوي البطولة من الدور الأول.

وخلال مسيرته قاد المدرب الألماني 461 مباراة، كسب 217 منها، فيما تعادل 92، وخسر 152، مسجلًا 793 واستقبل 635.