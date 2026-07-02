توخيل: كانت صعبة.. ولا نعرف الاستسلام

كاد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم أن يودع كأس العالم 2026 مبكرًا وبشكل مفاجئ أمام الكونغو الديمقراطية الأربعاء، قبل أن ينقذ الموقف هاري كين، وأعرب الألماني توماس توخيل مدرب منتخب «الأسود الثلاثة» عن فخره برفض لاعبيه الاستسلام للهزيمة التي كانت تلوح في الأفق.

وتقدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية مبكرًا وكانت في طريقها لتحقيق ما كانت ستصبح واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس ‌العالم، لكن إنجلترا ‌وجدت طريقة للتأهل إلى دور الـ16 ​بفوزها ‌2-1.

وقال ⁠توخيل ​للصحافيين: «هذا الفريق ⁠لم يقبل اليوم الهزيمة كنتيجة، واللاعبون كانوا واثقين من العودة والانتصار».

وأضاف: «لم يقبلوا ذلك ببساطة، وهذا يجعلني فخورًا للغاية لأنهم فعلوا ما كان ضروريًا، كانت الأمور صعبة الليلة، ثم أظهروا قوتهم، وحققنا الفوز المستحق».

وقال: «نحن لا نستسلم، لا نستسلم، هذه هي روح هذا الفريق، لم يقبلوا الهزيمة، ومن الرائع جدًا أن أشعر بهذا الشعور على خط التماس بصفتي مدربًا».

وبدت إنجلترا ⁠في مأزق حقيقي حتى هدف التعادل الذي سجله ‌كين قبل 15 دقيقة من نهاية ‌المباراة، ويعتقد توخيل أن فريقه كان ​يجب أن يعادل النتيجة قبل ‌ذلك بكثير، على الرغم من أنهم واجهوا حارس المرمى الكونغولي ‌ليونيل مباسي الذي كان في أفضل حالاته.