مذكرة تفاهم تطور ملعب كريكت في جدة

وقّع الاتحاد السعودي للكريكت ومجلس الكريكت الباكستاني في الرياض، مذكرة تفاهم إستراتيجية لتطوير ملعب كريكت في مدينة جدة، بحضور الأمير سعود بن مشعل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت، ومحسن نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات ورئيس مجلس الكريكت في باكستان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» تهدف المذكرة إلى تطوير البنية التحتية لرياضة الكريكت في السعودية، من خلال إنشاء ملعب حديث وفق المعايير الدولية، إلى جانب التعاون في تبادل الخبرات الفنية، والتخطيط للمرافق، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، بما يعزز جاهزية السعودية لاستضافة البطولات والمنافسات الدولية، ويدعم نمو اللعبة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وأكد الأمير سعود بن مشعل بن محمد أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل مستدام لرياضة الكريكت في السعودية، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في القطاع الرياضي ويرسخ مكانة السعودية وجهةً لاستضافة أبرز منافسات الكريكت العالمية.

من جانبه، أوضح محسن نقوي أن الاتفاقية تعكس عمق التعاون بين الجانبين، وتمثل أساسًا لشراكة طويلة الأمد تسهم في تطوير رياضة الكريكت، وتبادل الخبرات، وتهيئة بيئة متكاملة لاستضافة البطولات الدولية، بما يعزز حضور اللعبة في السعودية ويحقق فوائد مشتركة للبلدين.