بذكريات اليابان.. بلجيكا تقهر السنغال

استعاد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم ذكرى انتصاره أمام اليابان في كأس العالم 2018 بعدما قلبت تأخره أمام السنغال بهدفين إلى انتصار 3-2 الأربعاء ضمن الجولة الـ32 من مونديال 2026 الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقدمت السنغال عن طريق حبيب ديارا بعد أن ⁠تابع ضربة رأس إسماعيلا سار ‌التي ‌ارتدت من القائم ​الأيسر للمرمى، ‌ليمنح بلاده الهدف الأول في ‌الدقيقة 25.

وأضاف سار الثاني بعد تسديدة قوية تجاوزت الحارس تيبو كورتوا ليضاعف النتيجة في ‌الدقيقة 51.

وانتظرت بلجيكا حتى الدقيقة 86 لتقلص الفارق بواسط المهاجم المخضرم روميلو لوكاكو قبل أن يدرك القائد تيليمانس التعادل بعد أقل من ثلاث دقائق ليفرض شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الثاني تمكنت بلجيكا من اقتناص بطاقة العبور بركلة جزاء سجلها بنجاح تيليمانس عند الدقيقة 125.

وعند العودة إلى مباراة اليابان، في مونديال 2018 بروسيا، كانت بلجيكا متأخرة بثنائية في دور الـ16 لكنها نجحت في تحويل المباراة إلى انتصار 3-2 خلال 20 دقيقة.

وستواجه بلجيكا الفائز في مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، في سياتل السادس ​من يوليو الجاري ​للتنافس على مقعد في دور الثمانية.