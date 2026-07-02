بـ 30 مليونا.. غريب يجدد قصة النصر

مدد نادي النصر عقد عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما نشر حساب «الرياضية - عاجل» نقلًا عن مصادره الخاصة عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الأربعاء.

وبين الحساب ذاته أن النصر مدد عقد غريب، ابن الـ29 عامًا، 3 أعوام على أن يتسلم 10 ملايين سنويًا بحسب المصادر.

وسبق أن نشرت «الرياضية» 25 يونيو الماضي، نقلًا عن مصادر خاصة، بأن وكيل أعمال غريب أبلغ إدارة النادي بموافقة موكله الرسمية على تجديد عقده، الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وكانت «الرياضية» كشفت في 19 فبراير الماضي عن موافقة النصر على شروط اللاعب ووكيله، وتقديم العرض للاعب حينها.

وشارك جناح النصر ضمن الموسم الماضي في 32 مباراة بمختلف المسابقات، لعب خلالها 1091 دقيقة، وسجل ستة أهداف، إلى جانب ست تمريرات حاسمة، بحسب إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.