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بلجيكا تنتفض

2026.07.02 | 03:27 am
حقق منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم عودة مذهلة بقلبه الطاولة على السنغال، محولًا تخلفه بثنائية نظيفة إلى فوز 3ـ2 بعد التمديد، ليبلغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 (وكالات)
بلجيكا تنتفض

بلجيكا تنتفض

بلجيكا تنتفض

بلجيكا تنتفض

بلجيكا تنتفض

بلجيكا تنتفض

بلجيكا تنتفض

بلجيكا تنتفض