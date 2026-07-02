بلجيكا تنتفض

حقق منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم عودة مذهلة بقلبه الطاولة على السنغال، محولًا تخلفه بثنائية نظيفة إلى فوز 3ـ2 بعد التمديد، ليبلغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 (وكالات)