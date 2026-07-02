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انهيار سنغالي
2026.07.02 | 03:29 am
أخفق منتخب السنغال الأول لكرة القدم في المحافظة على تقدمه بثنائية نظيفة بعد الخسارة أمام بلجيكا 2ـ3 ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026 (وكالات)
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