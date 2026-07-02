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انهيار سنغالي

2026.07.02 | 03:29 am
أخفق منتخب السنغال الأول لكرة القدم في المحافظة على تقدمه بثنائية نظيفة بعد الخسارة أمام بلجيكا 2ـ3 ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026 (وكالات)
انهيار سنغالي

انهيار سنغالي

انهيار سنغالي

انهيار سنغالي

انهيار سنغالي

انهيار سنغالي

انهيار سنغالي