انهيار سنغالي

أخفق منتخب السنغال الأول لكرة القدم في المحافظة على تقدمه بثنائية نظيفة بعد الخسارة أمام بلجيكا 2ـ3 ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026 (وكالات)