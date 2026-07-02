بيتكوفيتش: العاطفة لن تحضر في مواجهة سويسرا

رفض الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، تكهنات الذي يرى أن للعاطفة تأثير عندما يواجه منتخب سويسرا الجمعة المقبل في دور الـ 32 من كأس العالم لكرة القدم.

ويتمتع المدرب صاحب الـ 62 عامًا، والمولود في البوسنة، بتاريخ طويل في كرة القدم السويسرية، حيث لعب وتولّى تدريب مجموعة من الفرق قبل أن يتولى قيادة المنتخب السويسري الأول بين عامي 2014 و2021، لكنه لا يتوقع أن يكون لذلك أي تأثير عند ‌انطلاق مباراة الجمعة.

وقال بيتكوفيتش ‌في المؤتمر الصحافي: «أصبحت أوساط صحافة كرة ​القدم ‌عالمية، والجميع ⁠يعرفون بعضهم. ⁠لم تعد هناك أي أسرار في هذه اللعبة الحقيقية. لا أعتقد أن معرفة شخص ما أو شخص آخر تمثل نتيجة كبيرة».

وأضاف «مثلما أعرف اللاعبين، اللاعبين يعرفونني. ومن دواعي سروري أن أواجههم، من الرائع أن ألتقي بهم وأحييهم».

وتابع: «لقد وصلنا إلى مرحلة خروج المغلوب، هذه هي المجموعة الثانية فقط من اللاعبين الجزائريين التي تصل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم. نحن بحاجة إلى اعتبار ذلك أمرًا إيجابيًا، ونحتاج إلى مواصلة التحسن كما فعلنا مباراة تلو الأخرى. ونحتاج إلى أن نكون في قمة مستوانا أمام منتخب سويسري ممتاز، ليس فقط لمدة 90 دقيقة، بل ربما لما هو أبعد من ذلك».