دي لافوينتي: توقعات الإسبان كبيرة

أكد لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، جاهزيتهم لمواجهة النمسا ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026، الخميس، إذ سيكون لامين يامال، وفيكتور مونيوز، ويريمي بينو متوفرين للعب.

وأخبر المدرب الصحافيين بأن يتوقَّعوا تحسُّن أداء المنتخب بعد البداية المتعثرة في البطولة التي تضمَّنت تعادلًا في دور المجموعات ‌مع الرأس الأخضر، ‌وفوزا صعبًا بهدفٍ على ​الأوروجواي. ‌ولم تظهر ⁠إسبانيا ​في أفضل ⁠حالاتها إلا في الفوز 4ـ0 على السعودية.

وقال دي لافوينتي: "ما أراه الأسبوع الجاري، أن المنتخب بدأ يدرك الأمور التي يجب تصحيحها في نتائجه حتى الآن".

وكان ‌يامال تعرَّض لتمزُّقٍ في عضلات ‌الفخذ الخلفية، أبريل الماضي، في حين تعافى بينو من التواءٍ في الكتف اليسرى، بينما استعاد مونيوز لياقته البدنية بعد إصابة عضليةٍ على الرغم ‌من أنه لم يشارك في أي مباراةٍ منذ فترةٍ.

واستبعد المدرب ⁠المخاوف ⁠بشأن التوقُّعات الهائلة التي تُثقل كاهل لاعبيه من جانب المشجعين الإسبان على الرغم من خروج إسبانيا المبكر في النسخ التي أعقبت فوزها بكأس العالم 2010، وقال: "أحب أن يُطلب منا ذلك، لأن التوقُّعات كبيرة، وما علينا سوى تلبية هذه التوقُّعات".

وذكر ​دي لافوينتي، أنه حدَّد بالفعل اختياراته للتشكيلة الأساسية، لكنه لم يقدم أي تلميح بشأنها.