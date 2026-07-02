بعد المونديال.. سالم يرفض الاعتزال.. ويبتعد 18 يوما

رفض سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فكرة الاعتزال الدولي، عقب خروج الأخضر من الدور الأول من بطولة كأس العالم، التي تجرى منافساتها حاليًا في أمريكا وكندا والمكسيك، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن سالم «34 عامًا»، قرر الاستمرار، وقيادة الأخضر في المنافسات المقبلة، التي يأتي في مقدمتها بطولتا «خليجي 27»، وكأس آسيا للمنتخبات، وتستضيفها السعودية في سبتمبر ويناير المقبلين.

وغاب سالم عن التسجيل مع «الصقور» في مونديال 2026، بعد أن لعب 90 دقيقة أمام الأوروجواي 1ـ1، وحصل على 6.3 في تقييم المباراة، وثاني أفضل تقييم أمام إسبانيا على الرغم من الخسارة الرباعية، بعد محمد العويس، حارس المرمى «7.1»، وحصل على 6.6، وشارك في 66 دقيقة أمام الرأس الأخضر، ونال 6.3.

وبيّن المصدر ذاته أن إدارة الهلال منحت سالم وبقية اللاعبين الدوليين إجازة خاصة لمدة 18 يومًا، بعد نهاية المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، على أن يعود لأداء التدريبات في معسكر النمسا، الذي ينطلق 15 من الشهر الجاري.

وسجل سالم مواجهته الـ 111 الدولية بعد مشاركته الأخيرة ضد الرأس الأخضر، فيما يعد الهداف الثامن في تاريخ المنتخب السعودي، بـ26 هدفًا، بعد ماجد عبد الله، الذي يتصدر القائمة، بـ72، وسامي الجابر «46»، وياسر القحطاني «42»، وعبيد الدوسري «41»، وطلال المشعل «32»، وخالد مسعد «27»، ومحمد السهلاوي «28».