حكام روشن يعودون إلى أوروبا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إسبانيا مقرًا للمعسكر الإعدادي لحكام دوري روشن السعودي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي 2026ـ2027، خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس المقبل، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبحسب المصادر ذاتها، شرعت اللجنة في استكمال الترتيبات الإدارية الخاصة بالمعسكر، وأبلغت الحكام الذين لا يحملون تأشيرة «شنقن» بضرورة سرعة التواصل معها، واستكمال المستندات المطلوبة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات إصدار التأشيرات قبل موعد المغادرة، بما يضمن التحاق جميع الحكام بالبرنامج الإعدادي منذ يومه الأول.

ويأتي اختيار إسبانيا بعد موسمين متتاليين تحضيريين نظما داخل السعودية، حيث احتضنت مدينتا أبها والطائف معسكري الحكام، لأسباب مالية، وفقًا للمصدر ذاته، في حين استضافت صربيا المعسكرات الخارجية خلال ثلاثة مواسم متتالية قبل ذلك.

ومن المنتظر أن يتضمن المعسكر برنامجًا فنيًا وبدنيًا مكثفًا، يشمل اختبارات اللياقة البدنية، والمحاضرات النظرية والتطبيق العملي، إلى جانب مراجعة التعديلات الجديدة قانون كرة القدم، بهدف رفع جاهزية الحكام قبل انطلاق الموسم الجديد.