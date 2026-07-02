تافاريس: مشكلة السعوديين في عقلية اللاعبين.. والبرازيل لن تتوج باللقب

طالب البرازيلي مارسيلو تافاريس، مدافع فريقي الهلال والشباب الأول لكرة القدم السابق، بتغير عقلية اللاعب السعودي، من أجل النهوض بالأخضر إلى أفضل المستويات.

وقال تفاريس لـ«الرياضية» في حديث خاص: «اليوم أصبحت كرة القدم ترتكز على عاملي القوة البدنية والذهنية، إضافة إلى التكتيك والجانب الفني، لكن مشكلة اللاعب السعودي، وكذلك البرازيلي، أنه يشعر بضغط كبير عند تمثيل المنتخب، لذلك نشاهد كثيرًا منهم يقدمون مستويات أفضل مع أنديتهم عكس المنتخب، وإذا تخلص اللاعب من الضغوط الذهنية فستكون فرصة كبيرة للتطور».

وأضاف: «كرة القدم السعودية شهدت تطورًا كبيرًا المواسم الأخيرة، لكن إذا نجحت السعودية في تغيير هذه العقلية، بحيث يؤدي اللاعب بقميص الأخضر بالثقة والحرية نفسها، التي يظهر بها مع ناديه، فإن مستوى المنتخب سيتحسن كثيرًا، وسيستمتع الجمهور السعودي بكرة القدم بشكل أكبر، والأمر نفسه ينطبق على البرازيليين، إذ أصبح البعض من اللاعبين يهتم بوسائل التواصل الاجتماعي أكثر من التركيز على تقديم مستوى فني داخل الملعب، النتائج ستكون مختلفة وأفضل».

وتابع: «البرازيل لا تقدم أفضل كرة عبر تاريخها، هذا الجيل ليس بجودة الأجيال السابقة، صحيح أننا نملك لاعبين موهوبين، لكن المشكلة الرئيسة تكمن في غياب العمل الجماعي داخل الملعب، لكن لا يتمتع بالتماسك الكافي، ويجد صعوبة في صناعة الحلول الهجومية وتسجيل الأهداف».

واستطرد تفاريس: «منتخب السامبا يعتمد بشكل كبير على فينيسيوس جونيور عندما يكون في أفضل حالاته، وأيضًا رافينيا، هذان اللاعبان حينما يقدمان أداءً جيدًا ترتفع فرص الفوز، لكن أي منتخب يعتمد على لاعب أو اثنين فقط، سيجد دائمًا صعوبة في تحقيق نتائج كبيرة، كأس العالم بطولة مليئة بالمفاجآت، لكنني لا أعتقد أن البرازيل تملك حاليًا المقومات الكافية للتتويج باللقب».

وأشار: «حينما لا يقدم فينيسيوس أداءً جيدًا يصبح الحل الوحيد الاعتماد على لاعب قادر على المراوغة، وصناعة الفارق، وتسجيل الأهداف، وهذا أمر مؤسف، لأنني أعتقد أننا نملك لاعبين يستطيعون جعل المنتخب أكثر تماسكًا، وقوة وعدوانية إيجابية، إضافة إلى توفير حلول هجومية تجعل أسلوب الفني أكثر سرعة وسلاسة».

وعن تقييمه لعمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، قال: «بصراحة، لست راضيًا كثيرًا عما يقدمه حتى الآن، لا أرى تغييرات كبيرة في أسلوب اللعب، مقارنة بما كان عليه قبل توليه المسؤولية، ما زلنا نعتمد على الجودة الفردية، ولم نحقق الصلابة الدفاعية أو الإبداع والسلاسة المطلوبة، أشعر أن المنتخب يلعب بثقل كبير، وأن اللاعبين ما زالوا يعانون من ضغط نفسي واضح، لذلك أعتقد أن أنشيلوتي قادر على تقديم عمل أفضل».

وزاد: «اعتماد أنشيلوتي على لاعبين، مثل دانيلو وكاسيميرو ولوكاس باكيتا، المستمر عليهم، يجعل أداء المنتخب ثقيلًا بعض الشيء».

واختتم المدافع السابق حديثه عن حظوظ منتخب بلاده بالتتويج، وقال: «لا أعتقد أن البرازيل قادرة على المنافسة على اللقب، إذا وصلنا إلى الدور نصف النهائي فسيكون ذلك إنجازًا جيدًا، منتخب الأرجنتين يقدم مستويات أفضل بكثير حاليًا، وهو أكثر تماسكًا وأقوى ذهنيًا، كما أن أداءه أسرع وأكثر انسيابية، لذا أتوقع أن يكون النهائي محصور بين فرنسا والأرجنتين، مع تتويج فرنسا».