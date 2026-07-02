البرازيل تخسر باكيتا أمام النرويج

يغيب لوكاس باكيتا، لاعب وسط المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة «السيليساو» والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم، الأحد، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وفق ما أفاد الخميس مصدر في اتحاد بلاده للعبة.

وأضاف المصدر أنه من غير المتوقع أن يشارك باكيتا مجددًا في العرس الكروي العالمي ما لم يتأهل المنتخب البرازيلي إلى المباراة النهائية في 19 يوليو على ملعب ميتلايف.

وتعرض باكيتا، الذي يلعب أساسيًا إلى جانب كاسيميرو وبرونو جيمارايش في خط الوسط، للإصابة خلال فوز البرازيل على اليابان 2ـ1 في هيوستن الاثنين الماضي ضمن منافسات دور الـ 32.

ويخضع اللاعب لعلاج مكثف منذ ذلك الحين، وهو الغائب الوحيد المؤكد عن تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة النرويج

من جهة أخرى، استأنف الجناح رافينيا التمارين الفردية بعيدًا عن الفريق الأساسي، بعد غيابه عن الملاعب منذ إصابته في الفخذ خلال مباراة البرازيل الثانية ضد هايتي ضمن دور المجموعات.

وأفاد المصدر أنه بناء على مدى تحسن حالة لاعب برشلونة الإسباني حتى الأحد، قد يُضمّ إلى قائمة البدلاء إذا لزم الأمر.