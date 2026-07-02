بعد المونديال.. زلاتكو يقود الإمارات

اقترب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم من التوصل إلى اتفاق مع الكرواتي زلاتكو داليتش لتولي تدريب المنتخب الأول عقب نهاية كأس العالم حسبما أوضحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وفي حال اكتمال الاتفاق، سيقود داليتش، مدرب كرواتيا الحالي، المنتخب الإماراتي في كأسي الخليج وآسيا، اللتين تستضيفهما السعودية.

وبات منصب مدرب المنتخب الإماراتي شاغرًا منذ 30 مايو الماضي، إثر رحيل الروماني كوزمين أولاريو، عقب الخسارة أمام العراق في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.

وسيصبح زلاتكو البالغ من العمر 59 عامًا ثاني مدرب كرواتي للمنتخب الإماراتي بعد مواطنه سريتشكو يوريتشيتش الذي تولى المهمّة في 1999.

ويقود زلاتكو المنتخب الكرواتي منذ عام 2017 وحقق معه فضية كأس العالم «روسيا 2018» وبرونزية النسخة التالية 2022 في قطر.

وقبل ذلك، تخصَّص في تدريب الأندية فقط، وأولها فاراجدين الكرواتي عام 2005، وتنقل بعده بين محطات مختلفة داخل بلاده وخارجها قبل أن يحط رحاله في المنطقة العربية 2010 من بوابة الفيصلي السعودي.

واستمر نحو عامين مع الفيصلي، ثم انتقل إلى تدريب الهلال لفترة قصيرة خلال موسم 2012ـ2013، وبعده تولى الإشراف على العين الإماراتي بين 2014 و2017، وهو محطته الأخيرة قبل تسلم قيادة المنتخب الكرواتي.

ويتأهب المدرب لمباراة كرواتيا والبرتغال التي تجري فجر الجمعة ضمن دور الـ 32 من نسخة كأس العالم الجارية.