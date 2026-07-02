الثلاثاء.. كعبي يبدأ رحلة الاتحاد

يستهل راكان كعبي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد، مشواره مع «النمور» الثلاثاء المقبل مع عودة التدريبات استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ووقعت إدارة النادي الغربي مع كعبي القادم من الفيحاء حتى 2030، حسبما نشره حساب «الرياضية - عاجل» نقلًا عن مصادرها الخاصة 26 مايو الماضي.

ويشغل راكان مركز لاعب الوسط الدفاعي، ولعب الموسم الماضي 25 مباراة بمجموع 1711 دقيقة في دوري روشن السعودي، نجح خلالها بتقديم تمريرة حاسمة وحيدة.

وتنطلق تحضيرات «النمور»، الثلاثاء المقبل، بفحوص طبية للاعبين، وتدريبات، قبل المغادرة إلى مدينة ماربيا، 14 يوليو الجاري، للانتظام في معسكر خارجي يمتد حتى الـ 31 منه.

وعلى الصعيد ذاته، تعمل إدارة النادي على إنهاء ملف المدرب الجديد خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي أقالته من منصبه نهاية الموسم الماضي.

وتنتظر الفريق الجداوي ثلاثة تحديات في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.