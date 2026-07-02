«رسالة محذوفة» تكشف أزمة لجنة الحكام والدائرة

أثار السويسري مانويل، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، استغراب حكام دوري روشن السعودي ودوري يلو، حينما حذف رسالة نشرها الأوزبكي فرهاد عبد الله، مدير دائرة التحكيم، في مجموعة «واتساب» الخاصة بالحكام، التي تضم 177 حكمًا، الثلاثاء الماضي، وفقًا لمصدر خاص بـ «الرياضية».

وبحسب المصدر، فإن فرهاد، الذي صادف الثلاثاء الماضي آخر أيام عمله مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعث إلى الحكام نسخة من دليل إرشادي وتعديلات تحكيمية جديدة، قال إنه عمل على تطويرها طوال العامين الماضيين، بالتنسيق مع لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من الخبراء الدوليين، تمهيدًا للعمل بها خلال الموسم الجديد.

ولم تمضِ سوى دقائق حتى حذف مانويل الرسالة من المجموعة، قبل أن يكتب للحكام: «هذه الإرشادات يجب أن تخضع أولاً للمراجعة واعتماد لجنة الحكام قبل تطبيقها».

وردّ فرهاد برسالة وداعية ذكر فيها: «لقد استلمتم هذه النسخة، وأتمنى لكم جميعًا كل التوفيق، وأشكركم على الأعوام الخمسة الماضية التي عملنا خلالها معًا، ولا تترددوا في التواصل معي إذا احتجتم إلى أي شيء».

وأكد المصدر أن ما جرى لم يكن شيئًا جديدًا على الحكام، بل امتدادًا لخلافات استمرت طوال الخمسة أعوام الماضية بين رئيس اللجنة ومدير دائرة التحكيم، وفقًا للمصدر، بسبب الصراع المتواصل حول الصلاحيات وآلية إدارة ملف التحكيم السعودي، ومن يملك القرار النهائي داخل المنظومة، قبل أن ينتهي برحيل فرهاد مع نهاية عقده.