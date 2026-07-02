الدرعية يقترب من ليتي

اقتربت إدارة نادي الدرعية من التوصل إلى اتفاق مع البرتغالي ديوجو ليتي، مدافع فريق يونيون برلين الألماني، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم الموسم الرياضي المقبل، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المدافع البرتغالي سيجري الفحص الطبي قريبًا، تمهيدًا لتوقيع عقد انتقاله رسميًا إلى صفوف الدرعية، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ويعد ليتي، البالغ من العمر 27 عامًا، أحد خريجي أكاديمية بورتو، إذ تدرج في جميع الفئات السنية للنادي قبل أن يصعد إلى الفريق الأول، كما خاض تجربة إعارة مع سبورتينج براجا، قبل انتقاله إلى يونيون برلين، الذي مثّله بدايةً على سبيل الإعارة، ثم تعاقد معه بصورة نهائية.

وشارك ليتي مع مختلف منتخبات البرتغال السنية، بداية من منتخب تحت 16 عامًا، وحتى منتخب تحت 21 عامًا، وأسهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا تحت 17 عامًا في 2016، كما حقق مع بورتو لقب الدوري البرتغالي، وكأس البرتغال، وكأس السوبر البرتغالي، إضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا للشباب.