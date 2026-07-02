Xbox تعمل على ميزة «Disc to Digital»

بدأت شركة «Xbox» في تطوير ميزة تقنية جديدة تُعرف بـ «Disc to Digital»، والتي تهدف إلى منح اللاعبين إمكانية تحويل ألعابهم الفيزيائية «الأقراص» إلى نسخ رقمية بالكامل على حساباتهم، في خطوة وصفت بأنها استجابة مباشرة لتغير سلوك المستهلكين نحو المحتوى الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تؤكد توجه الشركات المصنعة للأجهزة نحو تقليص إنتاج قارئات الأقراص، والتركيز الكلي على الخدمات الرقمية والاشتراكات السحابية.

وتهدف ميزة «Xbox» الجديدة إلى حل معضلة اللاعبين الذين يمتلكون مكتبات ضخمة من الأقراص ويرغبون في الانتقال إلى أجهزة حديثة لا تدعم الوسائط الفيزيائية، مما يجعل عملية التحويل حلاً وسطًا يوازن بين الاحتفاظ بمقتنياتهم القديمة وبين متطلبات العصر الجديد.

وتشير تحليلات السوق إلى أن هذه الميزة قد تكون المسمار الأخير في نعش «الأقراص»، حيث تسعى الشركات من خلالها إلى جعل التحول للرقمية أكثر سلاسة وإغراءً للمستخدمين، بعيدًا عن التعقيدات التي كانت تواجههم سابقًا عند محاولة التخلي عن الوسائط الملموسة.

ومن المتوقع أن تثير هذه التقنية جدلًا واسعًا بين مجتمع اللاعبين، حيث يرى البعض فيها تيسيرًا لمواكبة التطور، بينما يخشى آخرون من فقدانهم للتحكم الكامل في ملكية الألعاب التي اشتروها عبر الأقراص.