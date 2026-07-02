سيدات النصر يبدأن غرب آسيا بالهلال السوري

أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا لأندية السيدات لكرة القدم 2026، التي تستضيفها الأردن عن وقوع النصر في المجموعة الثانية «B» إلى جانب الهلال السوري ونفط الشمال العراقي.

ويفتتح النصر مشواره في البطولة بمواجهة الهلال السوري 28 يوليو المقبل، قبل أن يلاقي نفط الشمال العراقي 30 يوليو، وتختتم منافسات دور المجموعات في الأول من أغسطس، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وفي دوري أبطال آسيا للسيدات 2026ـ2027، أوقعت قرعة الدور التمهيدي النصر في المجموعة الخامسة «E» إلى جانب بام خاتون الإيراني، والاتحاد الأردني، وسسكا دوشانبي الطاجيكي.

ومن المقرر لعب منافسات الدور التمهيدي خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس المقبل، إذ يتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور المجموعات من البطولة القارية، فيما يعلن خلال أغسطس الجدول الرسمي لمباريات النصر، متضمنًا مواعيد المواجهات وترتيبها، وذلك قبل انطلاق المنافسات القارية.

وأكدت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية، أن هذه المشاركات تمثل محطة مهمة في مسيرة تطور كرة القدم النسائية السعودية، وتسهم في تعزيز حضور الأندية السعودية على المستويين الآسيوي والإقليمي، معربةً عن تطلعها إلى تقديم النصر مستويات تعكس ما تشهده كرة القدم النسائية في السعودية من تطور وتنافسية.