السبت.. الخليج يقدم جوميز

يقدم نادي الخليج السبت المقبل البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد، حسبما نشر حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الخميس.

وينتظر أن يشهد المؤتمر الصحافي الخاص بتقديم المدرب البرتغالي حضور أحمد خريده رئيس النادي.

وتأتي مراسم تقديم مدرب الفتح السابق في بهو النادي عند الـ08:00 مساءً كما بينت التغريدة دعوة عامة للجميع.

وأنهى «الدانة» الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الأوروجوياني جوستافو بويت، الذي حلّ خلفًا لليوناني جورجيوس دونيس، المدرب الحالي للمنتخب السعودي الأول.

ودخل البرتغالي إلى سجلّات الكرة السعودية من بوابة التعاون، الذي أسند إليه تدريب الفريق الأول موسمين، بين صيفي 2014 و2016.

واحتل الفريق القصيمي، مع نهاية الموسم الثاني، المركز الرابع في الدوري، فتأهل إلى دوري أبطال آسيا.

وبعد فترته الناجحة نسبيًا مع التعاون تشجع الأهلي للتعاقد مع لكن القصة لم تستمر بعد إقالته في منتصف الموسم.

ومرت مسيرة جوميز بمحطات عدة في السعودية إذ عاد مجددًا إلى التعاون «مرتين» وقاد الفتح أيضًا الموسم الماضي.

وخلال مسيرته التدريبية قاد المدرب البرتغالي 520 مباراة كسب 199 فيما تعادل 118 وخسر 203 وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.