التعاون يبقي المفرج حتى 2029

أعلن نادي التعاون، عبر حسابه في منصة «إكس»، مساء الخميس، تجديد تعاقده مع المدافع متعب المفرج لمدة 3 أعوام حتى صيف 2029.

وفي بيان التجديد، عبر اللاعب عن بالغ سعادته بهذه الخطوة، مشيرًا إلى تطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع النادي.

وعقب بيان النادي، كتب المفرج عبر حسابه في «إكس»: «لنكمل المسيرة مع الذئاب. تم تجديد عقدي مع نادي التعاون لمدة ثلاثة مواسم. أقدم شكري لجماهير الذئاب على دعمهم الدائم وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وأن أساهم مع زملائي بإسعادهم.. كما أقدم شكري لرئيس نادي التعاون لحرصه على تجديد العقد وإكمال المشوار».

وقضى اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، الموسمين الأخيرين برفقة التعاون الذي انتقل إليه صيف 2024 بعد انتهاء عقده مع الهلال.

وسبق للمفرج تمثيل التعاون موسم 2018ـ2019 معارًا من الهلال، كما لعب للشباب موسم 2019ـ2020 بالصيغة نفسها.

وخلال الموسم الماضي خاض 26 مباراة في دوري روشن السعودي وصنع هدفًا واحدًا، كما لعب لقاءين ضمن بطولة كأس الملك.

وتوزّعت مشاركاته خلال الموسم على مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.