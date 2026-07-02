كينتيه مخاطبا الأهلاويين: أريد صناعة التاريخ

استبق الجامبي أبو بكر كينتيه، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، انطلاق فترة الإعداد بتسجيل أول زيارة له في مقر النادي بجدة، حسبما نشر الحساب الرسمي عبر مقطع فيديو على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الخميس.

وبث المدافع الجامبي رسالة إلى جماهير الأهلي مفادها: «أنا سعيد جدًا في أن أكون هنا.. أريد أن أصبح جزءًا من صناع التاريخ في الأهلي».

وأجرى كينتيه جولة على مرافق النادي وأرضية الملعب والصالة الرياضية، إضافة إلى متحف البطولات وكأسي دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

ويُعد كينتيه «19 عامًا» أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الجامبية، إذ تدرج في الفئات السنية قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الأوروبي، عبر الدوري النرويجي الذي لعب فيه 11 مباراة الموسم الماضي.

كما مثّل اللاعب المنتخبات السنية في بلاده، وشارك في عدد من البطولات القارية والدولية، قبل أن ينجح الأهلي في الظفر بخدماته.