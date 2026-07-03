جنوب إفريقيا تدرس مستقبل بروس

يدرس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم مواصلة مشواره مع البلجيكي هوجو بروس، مدرب المنتخب الأول، بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم بالخسارة أمام كندا بدور الـ 32.

ووصلت بعثة المنتخب إلى جوهانسبرج، الخميس، وسط استقبالات شعبية حاشدة في المطار بعدما نجح «الأولاد» في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب للمرة الأولى.

وكان بروس «74 عامًا» أعلن في البداية أنه سيعتزل التدريب بعد كأس العالم، لكنه تراجع عن قراره منذ ذلك الحين. وينتهي عقد المدرب بنهاية الشهر الجاري بعد خمسة أعوام قضاها في منصبه، ولكن يبدو أن هناك رغبة متبادلة من الاتحاد وبروس لمناقشة استمراره في العمل.

وقال داني جوردان رئيس الاتحاد في تصريحات صحافية: «أود شخصيًا أن أشكر هوجو بروس وطاقمه الفني على عملهم ليلًا ونهارًا».

وأضاف: «سنقيم أداءنا في البطولة، وسنتحدث عن الأمر، وسنبلغكم بالمرحلة المقبلة لكرة القدم في جنوب إفريقيا، ونحن متفائلون بأننا سنواصل هذا المنحنى التصاعدي».

وتابع: «يتعين علينا التحدث إلى هوجو بروس، وسنطلعكم على الخطوات المقبلة بعد تلك المحادثة. إنها مناقشة سرية وخاصة».

وأعرب جوردان عن أمله في أن تكون بطولة كأس العالم بمثابة نقطة انطلاق للمزيد من اللاعبين للانتقال من الدوري المحلي في جنوب إفريقيا إلى الأندية خارج البلد الإفريقي.

وقال: «نأمل أن يحصل بعض اللاعبين الآن على عقود خارج بلادنا، وبعد ذلك سيتعين علينا التأكد من بناء فريق يمكنه المنافسة مجددًا في نسخة 2030».

وتخوض جنوب إفريقيا مباراتها المقبلة في سبتمبر عندما تبدأ مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027، والتي ستستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا بين يونيو ويوليو من العام المقبل.

وتضم مجموعة جنوب إفريقيا كلًا من كينيا وغينيا وإريتريا.