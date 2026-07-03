الأغلى تاريخيا.. توتنام يضم فيرنانديش بـ 113 مليونا

انضم البرتغالي ماتيوس فرنانديش، لاعب الوسط، إلى فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، قادمًا من جاره اللندني وست هام الذي هبط إلى الدرجة الأولى «تشامبيونتشيب» في نهاية الموسم الماضي، وفق ما أعلن الناديان.

وتُقدر صفقة فرنانديش « 21 عامًا» إلى توتنام بنحو 85 مليون جنيه إسترليني «113.4 مليون دولار»، ما يجعل اللاعب الذي وصل إلى لندن عام 2025، الأغلى في تاريخ الـ«سبيرز».

ويأتي انضمام فرنانديش في وقت يسعى فيه المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي إلى إعادة بناء تشكيلة توتنام الذي أفلت في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي من الهبوط.

وقال فرنانديش في تصريحات نشرت على موقع النادي الرسمي: «توتنام ناد كبير، وكان المدرب عاملًا أساسيًا في قراري الانضمام. عندما تحدثنا، كان الأمر مميزًا جدًا. نحن ننظر إلى كرة القدم بالطريقة نفسها، بالنزول إلى الملعب كفريق قوي، بروح قتالية وطاقة، من أجل محاولة الفوز بكل مباراة».

وانتقل فرنانديش إلى إنجلترا للمرة الأولى قبل عامين للدفاع عن ألوان ساوثمبتون بعدما تدرج في أكاديمية سبورتينج لشبونة.

وخاض أول مباراة دولية له في أبريل، لكنه لم يكن ضمن قائمة المنتخب لمونديال 2026 المنظم حاليًا في أمريكا الشمالية.

أما دي تزيربي فعبر عن إعجابه بلاعبه الجديد: «أعجبت بماتيوس منذ فترة طويلة لأنه يجمع بين الجودة مع الكرة والحدة والذكاء، وهي عناصر مهمة جدًا في الطريقة التي نريد أن نلعب بها».

وأضاف: «رغم صغر سنه، يمتلك خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد أظهر جودة وثباتًا على هذا المستوى».

ورأى أن ماتيوس يلعب براحة تحت الضغط، وقادر على التقدم بالكرة، ويعمل بجد من أجل الفريق، ولديه الشجاعة لصناعة الفارق في اللحظات الصعبة. وأن توتنام هي البيئة المثالية له لمواصلة تطوره.