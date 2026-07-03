أنهت انتظار 16 عاما.. إسبانيا تعبر بثلاثية في النمسا

هزم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم نظيره النمساوي بثلاثية نظيفة، مساء الخميس، ضمن دور الـ 32 من كأس العالم، منهيًا غياب 16 عامًا عن تحقيق الانتصارات في المراحل الإقصائية من المونديال.

وجاء الهدفان الأول والثالث بتوقيع ميكيل أويارزابال، رأس الحربة، في الدقيقتين 36 و89 من المباراة التي احتضنها ملعب سوفاي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أحرز بيدرو بورو، الظهير الأيمن، الهدف الثاني «د66».

ويعود آخر انتصار سابق لإسبانيا في المراحل الإقصائية من كأس العالم إلى نهائي نسخة 2010 الذي حسمته بهدف دون رد على حساب هولندا، عقب التمديد لشوطين إضافيين.

وبعد نسخة التتويج، غادرت إسبانيا مونديال «البرازيل 2014» من مرحلة المجموعات، وبطولتي «روسيا 2018» و«قطر 2022» من أول دور إقصائي أمام روسيا والمغرب على الترتيب.

وأيضًا حققت إسبانيا انتصارًا بفارق أكثر من هدف في دور إقصائي مونديالي، للمرة الأولى منذ فوزها على سويسرا بثلاثية نظيفة ضمن دور الـ 16 من نسخة 1994.

وينتظر «الماتادور» في دور الـ 16 الفائز من موقعة كرواتيا والبرتغال التي تجري فجر الجمعة ضمن منافسات دور الـ 32.