ليفربول يكشف النصب التذكاري «20 للأبد»

أزاح نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، الستار عن نصب تذكاري دائم للبرتغالي ديوجو جوتا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وشقيقه أندريه سيلفا في ملعب أنفيلد عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاتهما.

ويقع النصب التذكاري، وهو مجسم على شكل قلب ويحمل عنوان «20 للأبد»، خارج ملعب «أنفيلد»، حيث ترك المشجعون آلاف الزهور والأوشحة واللافتات وغيرها من التذكارات إحياء لذكرى وفاة الشقيقين.

ولقي جوتا «28 عامًا» وشقيقه مصرعهما في حادث سيارة في شمال غرب إسبانيا في الثالث من يوليو من العام الماضي عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورجيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران.

وصممت إيما رودجرز النصب التذكاري المستوحى من طريقة جوتا الشهيرة في الاحتفال بتسجيل الأهداف. وعند النظر إليه من زوايا مختلفة، يظهر أيضًا الرقمان 20 و30، وهما رقما القميصين اللذين كان يرتديهما الشقيقان.

وأفاد ليفربول بأن النصب يتضمن عناصر تركها المشجعون، بما في ذلك أجزاء من أوشحة وقمصان تم إدماجها في التمثال.

ويضم النصب نسخة برونزية من زهرة تركها أحد المشجعين وجهاز تحكم بلاي ستيشن - في إشارة إلى حب جوتا للألعاب الإلكترونية.

وتحمل القاعدة الموجودة أسفل التمثال إهداء للشقيقين، وتشتمل على حجر من مسقط رأسهما في جوندومار بالبرتغال.

ويتضمن النصب كلمات من هتاف ليفربول المخصص لجوتا، والذي كان المشجعون يرددونه في الدقيقة العشرين من كل مباراة للفريق على أرضه الموسم الماضي.

وأوضح النادي: «سيكون النصب رمزًا دائمًا للحب والوحدة والذكرى، ومكانًا يمكن للجميع فيه التأمل والتذكر وإبداء التقدير والاحترام».