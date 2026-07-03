ويمبلدون.. ألكسندرا أول فيلبينية في الدور الثالث

كتبت الفيليبينية ألكسندرا إيالا، المصنفة 32 عالميًا التاريخ، ببلوغها الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب الخميس، كأول انجاز تحققه لاعبه من جنسيتها.

وقلبت صاحبة الـ21 عامًا تأخرها بمجموعة أمام الأسترالية مايا جوينت التي هزمت الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامز في الدور الأول، إلى فوز مستحق بنتيجة 3-6 و6-2 و6-0.

وطغت الأجواء الفيليبينية على الساحة الصغيرة، ولم يقتصر هذا الطابع على حشد جماهيرها المتحمسة التي لوّحت بعلم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بل كان فريقها وعائلتها يرتدون قمصانا تحمل صورة زهرة الياسمين، الزهرة الوطنية للفيليبين.

وكانت ألكسندرا نفسها ترتدي قبعة نايكي مصممة خصيصا تحمل عبارة باللغة التاجالوجية تُترجم إلى «كل حلم يبدأ كبذرة. إذا نمت، فلا يمكن إيقافها».

وفي أبرز مباريات الدور الثاني، أنهت ماديسون كيز، بطلة أستراليا المفتوحة السابقة، اهتمام الجماهير المحلية في منافسات السيدات بفوزها على البريطانية كايتي سوان 6-1 و6-4.