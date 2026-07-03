سيمون يخطف «قياسي» مدرب النصر السابق

أصبح أوناي سيمون، حارس مرمى المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، صاحب الرقم القياسي لأطول مدة زمنية دون استقبال أهداف في كأس العالم.

وبعد خروجه بشباك نظيفة أمام النمسا، مساء الخميس، ضمن دور الـ 32، وصل الحارس إلى 519 دقيقة دون استقبال أهداف في المونديال.

ولم تهتز شباك سيمون ضمن بطولة كأس العالم منذ تلقيها هدف فوز اليابان على إسبانيا بنتيجة 2ـ1 في الدقيقة 51 من مباراة المنتخبين لحساب ثالث وآخر جولات دور المجموعات من النسخة الماضية «قطر 2022».

وحال الحارس دون اهتزاز شباكه في آخر 39 دقيقة من تلك المباراة، إضافة إلى لقاء المغرب ضمن دور الـ 16 الذي خسرته إسبانيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي خلال الوقتين الأصلي والإضافي بإجمالي 120 دقيقة، فضلًا عن كامل زمن المواجهات الأربع لـ «لا روخا» خلال النسخة الجارية أمام كل من الرأس الأخضر، والسعودية، وأوروجواي، والنمسا.

وبدأت إسبانيا المونديال بتعادل سلبي مع الرأس الأخضر، ثم هزمت السعودية 4ـ0، وأوروجواي 1ـ0، والنمسا 3ـ0.

وطبقًا لمنصة «أوبتا» المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، كان الرقم القياسي بحوزة الإيطالي والتر زينجا الذي حافظ على نظافة شباكه لمدة 517 دقيقة في كأس العالم 1990.

ولم يستقبل زينجا، الذي درب النصر لاحقًا، أي أهداف طوال أول 5 مباريات من تلك النسخة، قبل أن تهتز شباكه بهدف للأرجنتيني كلاوديو كانيجيا، مهاجم الأرجنتين، في الدقيقة 67 من موقعة نصف النهائي.

وخسرت إيطاليا تلك المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي، واكتفت بتحقيق البرونزية على ملعبها أمام إنجلترا.