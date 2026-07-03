«20 للأبد»

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، الستار عن نصب التذكاري الدائم للبرتغالي ديوجو جوتا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وشقيقه أندريه سيلفا، عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاتهما، في حادث سير بإسبانيا. النصب صممته إيما رودجرز واستوحت فكرته من طريقة جوتا الشهيرة في الاحتفال بتسجيل الأهداف. ويحمل النصب عنوان «20 للأبد»، ووضع بالقرب من ملعب «أنفيلد» ويحمل الرقمان 20 و30، وهما رقما القميصين اللذين كان يرتديهما الشقيقان. كما يحمل بعض التذكارات التي تركها المعزون. (المركز الإعلامي ـ ليفربول)