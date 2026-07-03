الرياض: قادرون على إتمام الصفقات

أصدر نادي الرياض، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بيانًا أكد فيه أنه لم يتلقَّ أي إشعار أو خطاب رسمي يفيد بمنعه من التعاقدات أو بعدم استيفائه المتطلبات أو الالتزامات المالية اللازمة لإبرام الصفقات.

وأشار، في بيانه، إلى حصوله على موافقة رابطة أندية دوري المحترفين لإتمام التعاقد مع أحد اللاعبين الأجانب، بعد استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات النظامية، ودون أي ملاحظات أو إشكالات.

وشدد النادي على احتفاظه بكافة حقوقه النظامية والقانونية المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة المستحقة له لدى أطراف ثالثة، وما قد يترتب على تأخر سدادها من آثار مالية وقانونية، مؤكدًا احتفاظه بحقه في المطالبة بها، إلى جانب التعويضات المستحقة، عبر الوسائل النظامية والجهات القضائية الرياضية.

وكانت «الرياضية» كشفت في وقت سابق عن اقتراب النادي العاصمي من الحصول على توقيع الدولي محمود حسن «تريزيجيه»، جناح الأهلي المصري، لافتةً إلى بقاء الاتفاق معلقًا بسبب الاختلاف على مبلغ قيمته مليون ونصف المليون يورو.