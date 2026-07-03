أمام كرواتيا.. رونالدو يقود الهجوم.. فيليش ونيفيش بديلين

أجرت البرتغال تغييرًا واحدًا في تشكيلتها لمباراة دور ​32 ضد كرواتيا حيث انضم رافائيل لياو إلى خط الهجوم بدلًا من جواو فيليش بينما لم تغير كرواتيا قائمتها.

وينضم رافائيل لياو إلى خط هجوم البرتغال إلى ‌جانب كريستيانو رونالدو ‌وبيدرو نيتو فيما بقى فيليش لاعب النصر وروبن نيفيش لاعب وسط الهلال على دكة البدلاء.

وسيتجاوز الأسطورة البرتغالية رقم ​لوتار ماتيوس ⁠في إجمالي عدد المباريات التي خاضها في كأس العالم ليصل إلى 26 مباراة، ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في ⁠تاريخ البطولة خلف ليونيل ميسي.

وحافظت كرواتيا ‌على نفس التشكيلة ​التي فازت ‌بها 2-1 على غانا في المباراة ‌الختامية لدور المجموعات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها البرتغال وكرواتيا في كأس العالم.

وينتظر أن يواجه ‌الفائز من المواجهة إسبانيا الإثنين في دالاس للتنافس على مقعد في ⁠دور الثمانية.