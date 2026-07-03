سكالوني: لا نعتمد على ميسي.. والرأس الأخضر استحق الفوز أمام السعوديين

ميامي ـ رويترز

رفض ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، التلميحات التي تشير إلى أن مباراتهم المقبلة في دور الـ 32 في كأس العالم أمام الرأس الأخضر، السبت، ستكون سهلة، مؤكدًا أنهم لا يعتمدون على ليونيل ميسي وحده لتسجيل الأهداف.

والرأس الأخضر أصغر دولة تتأهل على الإطلاق إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم، بعد أن حققت ثلاثة تعادلات أمام إسبانيا، بطلة أوروبا، وأوروجواي، والسعودية.

وتدخل الأرجنتين، حاملة لقب البطولة، مرحلة خروج المغلوب بعد ثلاثة انتصارات في مرحلة المجموعات، وعلى الرغم من أن سكالوني أقر بالإثارة التي تحيط بفريقه، فإنه شدد على أن لاعبيه يتعاملون مع الرأس الأخضر بأقصى درجات الاحترام.

وقال في مؤتمر صحافي الخميس: «نحن في لحظة جيدة، لكن الفوارق الآن ضئيلة للغاية. إذا خسرنا في هذه المباراة، فسنخرج من البطولة. ونحن نعلم ذلك».

وعن الرأس الأخضر أوضح: «إنهم فريق جيد. لقد شاهدناهم بالفعل، ليس فقط لأننا سنلعب ضدهم، بل لأننا كنا نحلل المنافسين المحتملين، ثم تأهلوا.. لنكون صادقين، لم نتفاجأ بذلك. إنهم فريق جيد، ولم يصلوا إلى هنا بالصدفة. يجب أن نحترمهم وهذا ما سنفعله».

وعلى الرغم من أن منتخب الرأس الأخضر لم يتعرض لأي هزيمة بفضل دفاعه القوي، فإنه فشل في الفوز بأي مباراة في دور المجموعات، لكن سكالوني قال: «أمام السعودية، استحقوا الفوز. أما أمام إسبانيا وأوروجواي، فربما عانوا أكثر بعض الشيء، لكنهم دافعوا جيدًا. كما أنهم أغلقوا المساحات، وهم بارعون حقًا في الهجمات المرتدة. لديهم لاعبون ماهرون».

وبدد المدرب الأرجنتيني المخاوف بشأن الاعتماد المفرط للمنتخب على ليونيل ميسي في تسجيل الأهداف والتي بلغت حصته منها ستة من ثمانية، مؤكدًا أنهم يواصلون صنع الكثير من الفرص التهديفية بغض النظر عمن يسجلها.

وقال: «بالطبع، كل ما يفعله ميسي يلقى مزيدًا من الاهتمام، لكن هناك مهاجمًا آخر في الفريق.. نصنع الفرص، وليونيل ميسي، إلى جانب كونه لاعبًا رائعًا، فهو مهاجم. وسواء لعب مع خوليان ألفاريز أو لاوتارو مارتينيز، سنحاول أن يسجلوا جميعًا الأهداف».

ولم يلعب ميسي أساسيًا في المباراة الأخيرة في دور المجموعات، إذ منحه سكالوني قسطًا من الراحة قبل مرحلة خروج المغلوب، ومن المتوقع أن يعود إلى التشكيلة الأساسية.

ولكن عندما سئل عن لياقة ميسي واحتمال اللعب في الوقت الإضافي وسط الحرارة الخانقة في ميامي، امتنع سكالوني عن التكهن بعدد الدقائق التي سيلعبها اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا. وأوضح: «لا أعتقد أن من المنطقي حقًا الإجابة على هذا السؤال الآن. لا أعرف كيف ستسير المباراة، وكيف سيكون حاله. كان يلعب بشكل جيد جدًا. آمل أن تسير الأمور على ما يرام، لكن ذلك سيعتمد على سير المباراة وحالته».