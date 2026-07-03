حسام: صلاح جاهز.. وأسرار أستراليا مكشوفة

أكد حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تعافي القائد والجناح محمد صلاح من الإصابة، وأصبح جاهزًا لمواجهة أستراليا في دور 32 لكأس العالم، في دالاس مساء الجمعة.

وكان صلاح أصيب بشد في عضلات الفخذ الخلفية في مباراة التعادل 1-1 مع إيران بدور المجموعات.

وقال حسام في مؤتمر صحافي الخميس: «صلاح جاهز للمباراة، ونمتلك جهازًا طبيًا مميزًا تعامل مع المصابين باحترافية».

وأوضح أنه يعرف جيدًا نقاط القوة والضعف لدى المنتخب الأسترالي، وقادر على التعامل مع مختلف الظروف. وأضاف أنه عمل مع لاعبيه خلال الأيام الماضية على معالجة المشكلات الدفاعية التي ظهرت خلال دور المجموعات.

ويخوض المنتخب المصري الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما ودع البطولة من دور المجموعات في نسختي 1990 و2018.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم نشر، الأربعاء، مقطع فيديو لصلاح وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن زملائه في الملعب التدريبي، في إشارة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما أصبح لائقًا للمشاركة في المباراة.

وأبدى حسام احترامه لمنتخب أستراليا الذي وصفه بالقوي، لكنه أكد: «درسناه جيدًا، نعرف نقاط قوته، وخاصة القوة البدنية وطول قامة لاعبيه، ونحن قادرون على التعامل مع كل الظروف».

وأضاف: «بعض الأخطاء الدفاعية كلفتنا استقبال أهداف خلال دور المجموعات، ونعمل دائمًا على معالجة هذه الثغرات. لدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، ولست قلقًا بسبب الغيابات. كل اللاعبين سيحصلون على فرصتهم، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي».

من جانبه، قال إمام عاشور، لاعب المنتخب في المؤتمر الصحافي: «لا يوجد منافس سهل، وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز على أستراليا».

وأضاف: «نكن كل الاحترام لمنتخب أستراليا القوي، لكننا سنخوض اللقاء بهدف واحد، وهو الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ 16».