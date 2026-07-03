حارس ميسي: لا تفكروا في نهاية الأسطورة

دعا رودريجو دي بول، لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني، المشجعين أن يستمتعوا بكل ظهور لليونيل ميسي بدلًا من التركيز على العد التنازلي لوداعه، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه حامل لقب كأس العالم لمباراة دور الـ32 أمام الرأس الأخضر التي تشارك في البطولة للمرة الأولى.

وفي سن 39 عامًا، ربما يكون ميسي الآن في بطولته الأخيرة بقميص الأرجنتين، لكن دي بول، الصديق المقرب لميسي، رفض التكهنات التي تشير إلى أن المنتخب يجب أن يستعد لحياة ما بعد قائده الأسطوري.

وفي مشاركته السادسة في كأس العالم، يتصدر ميسي قائمة الهدافين بستة أهداف بالشراكة مع الفرنسي كليان مبابي، سجلها في ثلاث مباريات، بما في ذلك ثلاثية أمام الجزائر.

وقال دي بول البالغ 32 عامًا، الذي أطلق عليه المشجعون لقب «حارس ميسي» بسبب حمايته المستمرة له على أرض الملعب، للصحافيين قبل المباراة المقررة فجر السبت في ميامي: «بالنسبة لي، الأهم هو الاستمتاع بوجود ليونيل ميسي كل يوم، حالي كحال أي مواطن أرجنتيني».

وأشاد دي بول، الذي لحق بميسي في فريق إنتر ميامي الأمريكي قادمًا من أتلتيكو مدريد العام الماضي، بعلاقته مع قائده، واصفًا صداقتهما بأنها من أهم الأشياء في حياته.

وقال: «إنه أمر يعني لي الكثير أن أكون صديقًا جيدًا لليونيل ميسي. الصداقة هي أحد أهم الأشياء التي نمتلكها جميعًا».

وأضاف: «أعتبر نفسي رجلًا محظوظًا للغاية. لكوني أشارك اللحظات معه داخل الملعب وخارجه. وهذا يجعلني فخورًا حقًا».

واعترف دي بول بأن الأرجنتين كانت تتوقع مواجهة إما إسبانيا، بطلة أوروبا، أو أوروجواي في أدوار خروج المغلوب بدلًا من الرأس الأخضر، التي فاجأت الكثيرين بتأهلها من المركز الثاني بالمجموعة الثامنة.

لكنه حذر أيضًا من الاستهانة بالمنتخب الإفريقي، وهو ما أيده ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين. وقال: «أعتقد أننا بحاجة إلى التحلي بقدر كبير من المسؤولية فيما يتعلق بمباراة الغد، لأنها مباراة بالغة الأهمية بالنسبة لنا».

وتحدث دي بول، وهو لاعب أساسي تحت قيادة سكالوني لمدة نحو 8 أعوام، عن أهمية الخبرة في مباريات أدوار خروج المغلوب، معترفًا في الوقت نفسه بأن المشاعر ستكون متأججة بغض النظر عن البطولات السابقة.. بالطبع، خضنا مباريات خروج المغلوب هذه من قبل، لكن كل مباراة تختلف عن الأخرى».