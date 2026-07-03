زين: تتويجي في الرياض استثنائي.. وأتمنى العودة بطلا في «كراون جول»

أكد سامي زين، بطل WWE الموحد، أن لحظة تتويجه باللقب للمرة الأولى في مسيرته خلال عرض «نايت أوف تشامبيونز» في الرياض، لا تزال تبدو بالنسبة له كالحلم، مشيرًا إلى أنه لم يستوعب الحدث بالكامل حتى الآن.

وقال زين في حديثه الخاص: «استيقظت هذا الصباح ورأيت اللقب على الكرسي، عندها تذكرت أن الأمر حدث فعلًا»، موضحًا أن مشاعر التتويج كانت أكبر من أن تُختصر في إجابة واحدة، بعد أن عاش لحظة امتزجت فيها الصدمة بالفرح أمام جماهير السعودية.

وأوضح زين أن فوزه باللقب في الرياض حمل قيمة خاصة، لكونه تحقق أمام جماهير يرتبط معها بعلاقة عاطفية مختلفة، مضيفًا: «لا يوجد مكان آخر في العالم كان يمكن أن يكون أكثر كمالًا لهذه اللحظة، باستثناء مونتريال أمام عائلتي وأصدقائي».

وعن تحوله من صورة «المستضعف» إلى بطل عالمي و«جراند سلام تشامبيون»، شدد زين على أن الهدف المقبل لا يقتصر على الفوز باللقب، بل ترسيخ مكانه في مشهد الحدث الرئيسي، مبينًا أن الفوز كان صعبًا، لكن الحفاظ على اللقب سيكون أصعب في ظل رغبة جميع نجوم WWE في انتزاعه.

وكشف زين أن أبرز ما يتطلع إليه خلال المرحلة المقبلة هو العودة إلى السعودية حاملًا اللقب في عرض «كراون جول»، إضافة إلى الحضور في «ريسلمانيا 43» المقرر في السعودية، مؤكدًا أن فوزه في الرياض جاء أجمل من السيناريو المتوقع، لأنه حمل عنصر المفاجأة وردة فعل جماهيرية ضخمة.

وتحدث زين عن غياب صديقه كيفن أوينز عن لحظة التتويج، مؤكدًا أنه تمنى وجوده إلى جانبه، وقال: «لن أكون هنا بدونه، لا شك أنني لم أكن لأصل إلى هذا الحد لولاه»، مشيرًا إلى أنه وجّه له تحية داخل النزال من خلال تنفيذ حركة «بايل درايفر» كتذكير به.

واختتم زين حديثه برسالة إلى جماهير السعودية والشرق الأوسط والعالم العربي، قال فيها إنه سعيد بمشاركة هذه اللحظة معهم، مؤكدًا أن تفاعلهم جعل التتويج أكثر خصوصية، وأن تلك الليلة ستظل حاضرة في الذاكرة لعقود طويلة.