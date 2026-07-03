أسرع من مبابي وهالاند.. بوس سلاح أسترالي يهدد «الفراعنة»

يتوقع أن يلعب جوردان بوس، الظهير الأيسر للمنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، دورََا محوريًا أمام مصر الجمعة في دالاس ضمن دور الـ32 من كأس العالم، في لقاء يسعى فيه الطرفان إلى كتابة صفحة غير مسبوقة.

فكلا المنتخبين لم يسبق له أن فاز بمباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، ولا بد لأحدهما أن يحقق ذلك يوم الجمعة على ملعب «دالاس كاوبويز» المكيّف.

والجائزة ستكون مواجهة مرجّحة مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الـ16، إذ يُعدّ بطل العالم مرشحًا بقوة لتجاوز الرأس الأخضر.

وكانت الأنظار مسلّطة منذ فترة على بوس، ذي الأصول الهولندية، الذي يشغل الجهة اليسرى، غير أن كأس العالم منحته منصة أوسع لإبراز موهبته وأشعل الحديث عن صفقة انتقال كبيرة محتملة.

وانتقل بوس إلى فينورد الهولندي الصيف الماضي، ونجح كلاعب ظهير هجومي في تسجيل أربعة أهداف وصناعة تسعة أخرى في موسمه الأول في الدوري.

وخاض اللاعب البالغ 23 عامًا المباريات الثلاث لمنتخب «سوكروز» في دور المجموعات، حيث حلّ ثانيًا خلف الولايات المتحدة المضيفة المشاركة في المجموعة الرابعة، ليضرب موعدًا مع منتخب «الفراعنة».

وخلال الفوز على تركيا 2-0 الذي دشّن مشوار أستراليا في البطولة، سجّل بوس سرعة قصوى بلغت 36.7 كيلومترًا في الساعة.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كانت هذه السرعة أعلى من تلك التي حققها نجوم معروفون بسرعتهم مثل الفرنسي كيليان مبابي وإرلينج هالاند والهولندي ميكي فان دي فين، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبعد الخسارة أمام الولايات المتحدة 0-2، تعادلت أستراليا سلبًا مع الباراجواي في المباراة الأخيرة، وهي نتيجة خدمت الفريقين، وشارك بوس هذه المرة في مركز أكثر تقدمًا على الجهة اليمنى، مظهرًا قدرته على التأقلم.

وقال زميله نستوري إيرانكوندا مازحًا: «أفضل لاعب في العالم، جوردي بوس، أفضل جناح ظهير في العالم، وموهبة هائلة». وعلى الرغم من قوله ذلك مازحًا، إلا أن أداء بوس لاقى إشادة كبيرة من زملائه ومدربه توني بوبوفيتش.

تخرّج بوس في نادي ملبورن سيتي، أحد الأندية الشقيقة لمانشستر الإنجليزي.

وفي عام 2023، انتقل إلى الدوري البلجيكي عبر وسترلو مقابل صفقة وُصفت آنذاك بأنها قياسية للاعب محلي أسترالي. وبعد موسمين ناجحين، انضم إلى فينورد مقابل نحو خمسة ملايين يورو وهو مبلغ يُعتبر اليوم صفقة رابحة، وكان تأثيره فوريًا، إذ نال جائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر سبتمبر الماضي.

وساهمت سرعته الكبيرة وقدرته البدنية ومهاراته الفنية في جعله عنصرًا حاسمًا في مشوار أستراليا بكأس العالم. وخارج الملعب، يُوصف بأنه هادئ الطباع، وهو ما انعكس على طريقة تعاطيه مع الضجة المتزايدة حوله في بلاده.

وبعد التعادل مع الباراجواي، قال المدافع ميلوش ديجينيك إن بوس «ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم» في مركز الظهير الأيسر ضمن فئته العمرية.

وأضاف: «أعتقد أن جوردي بوس هو أفضل ظهير أيسر ربما أنجبته أستراليا في تاريخها».

وعلّق بوس مبتسما على هذا الإطراء قائلًا: «لست متأكدًا من مدى دقة ذلك في الوقت الحالي.. أما بخصوص التقارير التي تشير إلى اهتمام أندية كبرى في أوروبا بضمي، فلا أشغل بالي كثيرًا بهذا الأمر ولا أفكر فيها».

وأضاف: «أنا أعيش اللحظة وأحاول تقديم أفضل ما لدي للمنتخب. ما سيحدث سيحدث، لكن في الوقت الحالي لا يشغلني الأمر إطلاقًا».