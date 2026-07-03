بالقاتل الأول.. البرتغال تتخطى تحدي كرواتيا

بلغ منتخب البرتغال الأول لكرة القدم دور الـ 16 لكأس العالم 2026 بقلبه تأخره أمام كرواتيا بهدفٍ دون ردٍّ إلى انتصارٍ بـ 2ـ1، فجر الجمعة، في مدينة تورونتو الكندية.

وافتتح الكرواتي إيفان بيريشيتش التسجيل في الدقيقة 53، وعادلَ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو النتيجة من ركلة جزاءٍ "68".

وخطف جونزالو راموس بطاقة العبور للبرتغال بهدفٍ قاتلٍ، أحرزه عند الدقيقة 90+3، ليصبح أوَّلَ هدفِ فوزٍ متأخِّرٍ للمنتخب البرتغالي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ولم يسبق للمنتخب البرتغالي أن سجل هدفَ فوزٍ في المونديال خلال الوقت بدل الضائع طوال مشاركاته التسع الماضية.

وضربت البرتغال موعدًا مع إسبانيا في دور الـ 16 بعد فوز الأخيرة على النمسا 3ـ0.