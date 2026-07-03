الجزائيات المونديالية.. رونالدو يكتب الرابعة

زاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، من عدد أهدافه إلى أربعةٍ من ركلات الجزاء خلال كأس العالم تاريخيًّا بعد أن هزَّ شباك كرواتيا في مباراتهما، فجر الجمعة، ضمن دور الـ 32 من المونديال، الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل رونالدو هدف التعادل للبرتغال من ركلة جزاءٍ عند الدقيقة 68.

وجدَّد البرتغالي ذكرياته المونديالية مع ركلات الجزاء، إذ سجل الأولى أمام إيران في كأس العالم 2006.

وتكرَّر الحدث بعد 12 عامًا بهزِّ شباك إسبانيا في الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال روسيا 2018 وسط أداءٍ استثنائي من الأسطورة البرتغالية بعد تسجيله "هاتريك".

وفي المحفل الكروي الأكبر، نسخة 2022 في قطر، منح "الدون" منتخب بلاده التقدُّم من ركلة جزاءٍ أمام غانا.

وشهد تاريخ الأسطورة المونديالي إهدار ركلة جزاءٍ وحيدةٍ، كانت في نسخة 2018 أمام إيران عندما انتهت المباراة بالتعادل 1ـ1.

وفي مجمل تاريخ قائد النصر مع الأندية التي مثَّلها ومنتخب بلاده، سجل رونالدو 183 ركلة جزاءٍ، بينما أهدر 36، حسبَ موقع ترانسفير ماركت العالمي.