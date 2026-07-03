بكرواتيا.. رونالدو يدوّن أول أهدافه الإقصائية

وضع كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بصمته الأولى في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعد أن هزَّ شباك كرواتيا في مباراتهما، فجر الجمعة، ضمن دور الـ 32 من المونديال الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل رونالدو هدف التعادل للبرتغال من ركلة جزاءٍ عند الدقيقة 68، ليُوقِّع على أول أهدافه في تاريخ الأدوار الإقصائية للبطولة بعد مشاركته في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

ولم يقتصر إنجاز قائد البرتغال على التسجيل فقط، إذ عزَّز أيضًا رقمه القياسي بوصفه أكبر لاعبٍ يشارك في مباراةٍ بالأدوار الإقصائية لكأس العالم بعمر 41 عامًا وأربعة أشهرٍ و27 يومًا، متقدِّمًا على الكرواتي لوكا مودريتش، الذي خاض المباراة ذاتها بعمر 40 عامًا وتسعة أشهرٍ و23 يومًا، فيما يأتي الإنجليزي بيتر شيلتون ثالثًا بخوضه مونديال 1990 بعمر 40 عامًا وتسعة أشهرٍ و19 يومًا.

كذلك رفع رونالدو رصيده إلى 26 مباراةً في نهائيات كأس العالم، ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركةً بالبطولة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتصدر بـ 29 مباراةً، وأمام الألماني لوثار ماتيوس بـ 25 مباراةً.

ورفع قائد البرتغال رصيده التهديفي في مونديال 2026 إلى ثلاثة أهدافٍ، إذ افتتح مشواره في البطولة بثنائيةٍ أمام أوزبكستان في دور المجموعات قبل أن يضيف هدفه الثالث أمام كرواتيا، ويواصل مطاردة صدارة ترتيب هدافي النسخة الجارية.