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ذكرى جوتا

2026.07.03 | 05:01 am
استذكر لاعبو منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عقب المباراة أمام كرواتيا التي كسبوها 2ـ1، زميلهم دييجو جوتا الذي توفي 3 يوليو 2025 بحادث سير (وكالات)
ذكرى جوتا

ذكرى جوتا

ذكرى جوتا

ذكرى جوتا

ذكرى جوتا

ذكرى جوتا