ذكرى جوتا

استذكر لاعبو منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عقب المباراة أمام كرواتيا التي كسبوها 2ـ1، زميلهم دييجو جوتا الذي توفي 3 يوليو 2025 بحادث سير (وكالات)