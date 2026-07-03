البرتغال تتأهل

حجز منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مقعده في دور الـ 16 لكأس العالم 2026 بقلبه تأخره أمام كرواتيا بهدفٍ دون ردٍّ إلى انتصارٍ بـ 2ـ1، فجر الجمعة، في مدينة تورونتو الكندية (وكالات)