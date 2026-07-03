بوبوفيتش: أستراليا على موعد مع التاريخ.. ووضعنا خطة صلاح

يتطلَّع توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، إلى تحقيق أول فوزٍ في تاريخ البلاد ضمن أدوار خروج المغلوب في كأس العالم عند مواجهة مصر، مساء الجمعة، في دالاس.

وتجاوز الـ «سوكيروز» الدور الأول للمرة الثانية تواليًا في كأس العالم، واعتمد بوبوفيتش بشكلٍ كبيرٍ على اللاعبين الشبان في تشكيلته، وتأهل من مجموعةٍ ضمَّت الولايات المتحدة، وتركيا، والباراجواي.

وقال المدرب في مؤتمرٍ صحافي، الخميس: «نحن نؤمن بأن المستقبل مشرقٌ، بالطبع، وهناك عديدٌ من اللاعبين الشبان الذين ليسوا هنا في هذه المرحلة، لكنهم سيكونون معنا في المستقبل أيضًا».

وأضاف: «أكدت طوال الوقت أننا نريد تحقيق النجاح الآن مع هذه المجموعة. نعتقد أنهم جيدون بما يكفي لتحقيق النجاح راهنًا. لقد أثبتنا ذلك بالفعل بتجاوزنا دور المجموعات، وهي مرحلةٌ صعبةٌ للغاية، وحققنا ذلك بفضل الجودة التي يتمتع بها هؤلاء اللاعبون».

واستطرد: «هذه فرصةٌ أخرى لعدم التفكير في المستقبل، بل في الحاضر. أنا واثقٌ من أن هؤلاء اللاعبين سيقدِّمون أداءً ممتازًا مرَّةً أخرى».

وكثيرًا ما فضَّل بوبوفيتش الشباب على الخبرة، إذ اختار الحارس باتريك بيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، على مات رايان، وكان أليساندرو سيركاتي، وجوردان بوس، ومحمد توري، ونستوري إيرانكوندا من الشبان الآخرين الذين شاركوا في المباريات.

وفي المرَّتين السابقتين اللتين لعبت فيهما أستراليا ضمن أدوار خروج المغلوب، هُزِمت على يد الفائزين باللقب في النهاية حيث خسرت أمام إيطاليا في 2006، والأرجنتين في 2022.

وتابع المدرب: «نحن ندرك مدى أهمية هذه المباراة، وأعتقد أن جميع اللاعبين مستعدون لتقديم الأداء المطلوب. علينا أن نركز تمامًا على اللحظة الجارية. التاريخ يُصنَع بعد المباراة، لذا علينا أن نؤدي دورنا خلالها سواء كانت 90 دقيقةً، أو شهدت وقتًا إضافيًّا، أو ذهبت إلى ركلات ترجيح».

وأشار إلى أنه يتوقَّع أن تكون المباراة أصعب مما خاضوه حتى الآن في المونديال، لأنها مباراة خروج المغلوب، مؤكدًا أنهم يستطيعون أن يلعبوا بشكلٍ أفضل.

وتخوض أستراليا المباراة دون ماثيو ليكي، وجيكوب إيتاليانو اللذين غادرا التشكيلة بسبب الإصابة في وقتٍ سابقٍ من البطولة، في حين لم تتأكَّد مشاركة محمد صلاح مع مصر بسبب إصابةٍ في عضلات الفخذ الخلفية على الرغم من كشف مدربه حسام حسن عن تعافيه، ومشاركته في الحصة التدريبية، الخميس.

وذكر بوبوفيتش: «لقد استعددنا لخوض المباراة على أساس وجود محمد صلاح. شاهدنا اللاعبين الذين يشغلون المراكز التي يلعب بها حينما يكون خارج الملعب، لذا استعددنا لكل الاحتمالات، وسنرى ما سيحدث».