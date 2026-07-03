رونالدو يحتفل

احتفل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بالعبور إلى دور الـ 16 بعد الفوز على كرواتيا 2ـ1 (وكالات)