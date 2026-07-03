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رونالدو يحتفل

2026.07.03 | 05:06 am
احتفل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بالعبور إلى دور الـ 16 بعد الفوز على كرواتيا 2ـ1 (وكالات)
رونالدو يحتفل

رونالدو يحتفل

رونالدو يحتفل

رونالدو يحتفل

رونالدو يحتفل