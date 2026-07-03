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رونالدو يحتفل
2026.07.03 | 05:06 am
احتفل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بالعبور إلى دور الـ 16 بعد الفوز على كرواتيا 2ـ1 (وكالات)
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