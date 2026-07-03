لورينزو: التسديدات سلاحنا أمام الدفاع الغاني

أكد الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، أنه لا يعرف بالضبط إذا ما كانت غانا ستلعب بخطٍّ دفاعي منخفضٍ في مباراتهما، فجر السبت، ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026 أما ستفاجئهم بخطةٍ هجوميةٍ.

وظهرت الصلابة الدفاعية لغانا في التعادل السلبي مع إنجلترا في مرحلة المجموعات، لكنَّ لورينزو قال في مؤتمرٍ صحافي، الخميس: «لا أعرف إذا ما كانت غانا تريد مباغتتنا، أو الخروج والهجوم بكل قوةٍ».

وأضاف: «إذا اختارت غانا التراجع إلى الخلف، فسيحتاج فريقي إلى الدقة والحركة والتسديدات من مسافةٍ بعيدةٍ».

وتأهلت كولومبيا إلى هذا الدور متصدرةً المجموعة الـ 11 بعد فوزها 3ـ1 على أوزبكستان، و1ـ0 على الكونغو الديمقراطية قبل أن تخفق في استغلال فرصها، وتكتفي بالتعادل السلبي مع البرتغال.

وأثنى لورينزو على مرونة لاعبيه، لكنَّه أكد أن هناك مجالًا لرفع المستوى، كما أشار إلى مدى قوة مباريات خروج المغلوب حيث حُسمت مواجهاتٌ عدة في الدقائق الأخيرة، وخرجت فرقٌ عملاقةٌ مثل ألمانيا وهولندا من البطولة.

واستطرد المدرب الأرجنتيني: «الشعور السائد، أن المنافسة متكافئةٌ بشكلٍ لا يُصدَّق، وأن الفوز متاحٌ للجميع».

ورفض لورينزو الإشارة إلى أن كولومبيا قد تكون من بين المرشحين للفوز باللقب، وقال: «إلى جانب اللعب الجيد، نحتاج إلى قليلٍ من الفاعلية والحظ».