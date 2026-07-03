قبل موقعة البرازيل.. إقبال جنوني على قمصان النرويج

جلست ليز كلافينيس، رئيس الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى جانب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، خلال فوز منتخب بلادها على كوت ديفوار ضمن منافسات كأس العالم 2026، الثلاثاء، وهي ترتدي القطعةَ الأكثر رواجًا في عالم الموضة الصيفَ الجاري بوطنها ألا وهو قميص المنتخب.

وارتدت كلافينيس القميص تحت سترتها، ‌وهي تُشاهد ‌هدف إيرلينج هالاند في الدقائق ‌الأخيرة ⁠الذي أهَّل النرويج لمواجهة ⁠البرازيل في دور الـ 16، الأحد، لكنْ مشكلاتٌ في التوصيل جعلت آلاف المشجعين في النرويج لا يزالون يتدافعون لشراء القميص.

وقالت ليز عقب الفوز: "كان هناك إقبالٌ هائلٌ على شراء القمصان، وأعتقد أننا ⁠جميعًا شعرنا بذلك. سنضطر إلى ‌معرفة إذا ‌ما كان السبب هو الطلب الذي فاجأنا، أم ‌إنتاج القمصان".

وذكرت قناة "تي في 2" النرويجية، أن ‌المتاجر التي حالفها الحظ في الحصول على القمصان الشهيرة، شهدت طوابيرَ طويلةً، كاشفةً عن أنها نفدت في غضون دقائق بسبب الإقبال الكبير ‌من المشجعين المتحمِّسين لدعم منتخب بلادهم الذي يشارك في البطولة للمرَّة الأولى ⁠منذ عام 1998.

وقال أندرس ليليبرج، مدير متجرٍ رياضي في العاصمة أوسلو: "الإقبال جنوني تمامًا. إنه أكثر شيءٍ مذهلٍ رأيته في حياتي. إنه أمرٌ رائعٌ. من المحزن ألَّا نتمكَّن من توفير قميص النرويج لكل مَن يرغب فيه. نحن في النهاية، نريد توفير أكبر عددٍ من منتجات كرة القدم التي يريدها عملاؤنا، لكنْ لا يمكنك بيع سوى ما هو متوفِّرٌ لديك".