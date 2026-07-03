رونالدو: إنها مفارقات الحياة.. هذا شيء لا يصدّق

أكد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أن ما حدث في مباراة منتخب بلاده الأول لكرة القدم أمام كرواتيا كان مفارقةً من مفارقات الحياة حيث تزامن تأهلهم إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، فجر الجمعة، مع مرور عامٍ على وفاة زميلهم الراحل ديوجو جوتا.

والتقط رونالدو وزملاؤه صورًا وهم يحملون قميص جوتا بالرقم 21 عقب الفوز المثير على كرواتيا 2ـ1 الذي نقل البرتغال إلى دور الـ 16.

وقال كريستيانو لقناة فوكس الأمريكية: "إنها مفارقة الحياة. هو أمرٌ لا يُصدَّق وقد كنا نعرف ذلك قبل المباراة. كانت لحظةً خاصَّةً جدًّا، وتحدَّثنا اليوم، نحن المجموعة، عن ذلك. تحدَّثنا عن مفارقة الحياة، وأنه أمرٌ لا يُصدَّق".

وارتدى رونالدو قميصًا يحمل الرقم 21 في نهاية المباراة خلال إجراء المقابلات.

وكان جوتا وشقيقه أندريه لقيا مصرعهما بعد أن تحطمت سيارتهما خلال قيادة لاعب ليفربول الإنجليزي عبر إسبانيا، 3 يوليو من العام الماضي، في طريق عودته لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد في إنجلترا.

وخاض اللاعب، الذي كان يبلغ 28 عامًا عند وفاته، 49 مباراةً دوليةً مع منتخب البرتغال بين عامَي 2019 و2025، وسجل 14 هدفًا، آخرها في مباراةٍ تجريبيةٍ أمام كرواتيا، يونيو 2024.