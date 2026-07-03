مارتينيز: فقدت شعري بسبب المباريات.. واستحققنا الانتصار

أوضح روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، أنهم استحقوا الفوز 2ـ1 على كرواتيا في مباراتهما ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026، مثنيًا على قرارات الحكم، وتقنية حكم الفيديو المساعد "var" في لقاءٍ مثيرٍ، جاء، حسبَ وصفه، على مستوى التوقُّعات.

وحصلت البرتغال على ركلة جزاءٍ عقب مراجعة تقنية الفيديو، ونفَّذها كريستيانو رونالدو بنجاحٍ، ليُعادل النتيجة بعد تقدُّم كرواتيا عبر إيفان بيريشيتش. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف جونزالو راموس هدف الفوز برأسيةٍ، لتنال البرتغال بطاقة العبور ‌إلى الدور ‌التالي.

وأدركت كرواتيا التعادل في ‌اللحظات ⁠الأخيرة، لكنَّ الهدف أُلغي ⁠إثر مراجعة الحكم تقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلُّلٍ الأمرُ الذي أثار غضب عددٍ من مشجعي كرواتيا في الجهة الجنوبية من ملعب تورونتو، ودفع بعضهم إلى إلقاء مقذوفاتٍ على أرض الملعب.

وقال مارتينيز، ردًّا على سؤالٍ بشأن إذا ما كانت "var" حرمت ⁠كرواتيا من هدفٍ ثانٍ: "لم تكن هناك ‌أي قراراتٍ خاطئةٍ. ربما ‌كنا محظوظين الجمعة، لكنْ القرارات كانت صحيحةً، والإعادة أوضحت وجود تسلُّلٍ ‌في الكرة المرفوعة، كما أن ركلة الجزاء كانت واضحةً. أتفهَّم العمل الذي أدَّاه زلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا، مع هذا الفريق، ومن المؤسف أن اللقاء كان يجب أن ينتهي بفائزٍ واحدٍ فقط".



وستواجه البرتغال منتخب إسبانيا ضمن ⁠دور الـ 16 ⁠في مدينة دالاس، وهي مباراةٌ، توقَّع مارتينيز أن تكون من أبرز مواجهات البطولة، إذ قال عنها: "نحترم إسبانيا كثيرًا. أعتقد أنها ستكون مباراةً رائعةً، وربما تكون أبرز مواجهةٍ أوروبيةٍ في النسخة الجارية من كأس العالم".

وعند سؤاله عن كيفية التعامل مع الضغوط المصاحبة للمباريات الإقصائية، ذكر المدرب، أنه تعلَّم على مر الأعوام كيفية السيطرة على مشاعره، والحفاظ على هدوئه، مضيفًا: "من المهم أن تبقى عقلانيًّا وهادئًا في مثل هذه المواقف". لكنَّه أقرَّ في الوقت ذاته بأن مباراة كرواتيا كانت مرهقةً للغاية من الناحية العصبية، وقال ممازحًا: "فقدت شعري بسبب مبارياتٍ مثل هذه، لكنني أعتقد أن الأمر يستحقُّ ذلك".